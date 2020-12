La Stampa | Agnelli e De Laurentiis hanno parlato della sentenza del Coni

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Tiene banco su tutti i quotidiani, sportivi e non solo, l’incontro di ieri tra il presidente del Napoli e quelloJuve. Era la prima volta faccia a faccia tra Dedopo le infinite discussioni per Juve-Napoli. Di cosa avranno? Un interrogativo che lascia aperte più possibilità. Secondo molti il tema centrale sarebbe stato la data per recuperare la partita saltata il 4 ottobre. Secondo Lainvece, il tema principale sarebbe stato laCommissione di Garanzia delche Pirlo nei giorni scorsi aveva giudicato negativamente definendola poco corretta nei confronti di quelle squadre che, senza lamentarsi, si sono messe in viaggio perdendo anche punti perchè colpite dal Covid L'articolo ilNapolista.