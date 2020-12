La sottosegretaria Sandra Zampa contro Vincenzo De Luca | Ha disobbedito

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Com’è stato possibile che il governatore della Campania,De, abbia fatto ieri la vaccinazione anti-Covid? “Questo bisogna chiederlo a lui”, ma “certamente non ha rispettato i criteri indicati dal ministero della Salute. Non è la prima volta che non le rispetta, o ritiene che le indicazioni fornite da ministero e Governo non siano di suo gradimento” afferma laalla Salute,, intervenuta ad ‘Agorà’ su Rai 3. “Faccio notare - ha ricordato l’esponente del Pd - che le indicazioni che il Ministero ha dato erano assolutamente distanti” dal comportamento di De. “Nelle priorità date c’erano medici, operatori socio-sanitari e anziani delle Rsa”. Il V-Day del 27 dicembre “era una giornata simbolica - ha sottolineato- che ...