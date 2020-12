“La Signora delle Dune”, un omicidio da film (Di lunedì 28 dicembre 2020) Oggi la rubrica “Cronache del mistero” ci porta tra le Dune di Race Point, l’affascinante spiaggia di Cape Cod, a Provicetown, un comune del Massachusetts. Era il 26 luglio 1974 quando venne ritrovato il corpo senza vita di una ragazza. La morte della donna risaliva a circa due settimane antecedenti il ritrovamento. La morte causata forse da un colpo o una coltellata alla base del collo. Nessun documento, ne segno identificativo. Non fu possibile per altro verificarne le impronte. Il killer le aveva tagliato le mani di netto e asportato alcuni denti. La vittima divenne nota con il nome de “La Signora delle Dune“. Al loro posto erano posizionati due mucchietti di aghi di pino. Il viso risultava sfigurato essendo rimasto per due settimane sotto la sabbia. Sdraiata a faccia in giù su un telo mare, con la testa ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 28 dicembre 2020) Oggi la rubrica “Cronache del mistero” ci porta tra ledi Race Point, l’affascinante spiaggia di Cape Cod, a Provicetown, un comune del Massachusetts. Era il 26 luglio 1974 quando venne ritrovato il corpo senza vita di una ragazza. La morte della donna risaliva a circa due settimane antecedenti il ritrovamento. La morte causata forse da un colpo o una coltellata alla base del collo. Nessun documento, ne segno identificativo. Non fu possibile per altro verificarne le impronte. Il killer le aveva tagliato le mani di netto e asportato alcuni denti. La vittima divenne nota con il nome de “La“. Al loro posto erano posizionati due mucchietti di aghi di pino. Il viso risultava sfigurato essendo rimasto per due settimane sotto la sabbia. Sdraiata a faccia in giù su un telo mare, con la testa ...

