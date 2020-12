La rivoluzione sado-comunista del barbudo Gattuso è in una fase di stagnazione

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Sala della Purezza e della Napoletanità (ex bagno e antibagno del Chiattone a Castel Volturno). Premessa: si approssima il centenario della nascita del Pcd’I poi Pci a Livorno (21 gennaio 2021) ed è giunta l’ora di proclamare la dottrina rivoluzionaria del guerrigliero Gennarodetto Rino. Il compagno Zdanov intende ristabilire l’assoluta verità sul comandanteper rispondere anche alle provocazioni reazionarie del maestro Carratelli due mesi orsono, il due novembre. Ma, è noto, le riflessioni dei comunisti sono senza scadenze. 1) Per una sistematizzazione della teoria e della prassi del compagnoè necessario riconoscerlo come legittimo successore dell’Unione delle Repubbliche socialiste e sarrite (Urss) dopo il golpe monarchico di Re Carlo Ancelotti, vetusto tecnico arrivato a Napoli per mangiare pizze e ...