La ricarica Postepay in ufficio postale ti fa ottenere il cashback (Di lunedì 28 dicembre 2020) ricaricando la propria Postepay recandosi fisicamente in un ufficio postale e pagando la ricarica con una carta BancoPosta registrata al servizio cashback Natale si riceverà il 10% di quanto ricaricato. Andando a esaminare le regole del cashback non sembra possibile ma, effettivamente, è così. Dopo una serie di segnalazioni abbiamo provato a recarci presso un ufficio postale facendo una ricarica Postepay di 150 euro pagandola con una carta BancoPosta abilitata al servizio cashback e abbiamo effettivamente ricevuto il 10% della somma spesa per effettuare la ricarica, ovvero 15 euro.

I Carabinieri di Carpi, a conclusione di un’attività di indagine, hanno deferito in stato di libertà per truffa un uomo di 48 anni, originario e residente in Lombardia, poiché mediante un’inserzione p ...

Pagamento Pensione di Cittadinanza 2021: novità in Legge di Bilancio

Pensione di Cittadinanza 2021 in Legge di Bilancio pagamento ricarica con assegno pensione, addio carta PdC e limiti, per chi è titolare di altra pensione ...

