La Regina Elisabetta II e baby George nella parodia degli autori de I Griffin (VIDEO) (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il discorso di Natale della Regina Elisabetta II è finito al centro di una parodia realizzata dai creatori de I Griffin e con protagonista il piccolo principe George Dopo essere stato soggetto ad una parodia deepfake, il discorso di fine anno della Regina Elisabetta II è finito al centro di un nuovo VIDEO satirico prodotto dai creatori de I Griffin. Questa volta, ad essere protagonista della versione animata della parodia è il piccolo principe George di Cambridge. La clip proviene dall'imminente serie The Prince, che sarà distribuita da HBO Max, ed è stata postata sul suo profilo Instagram da Gary Janetti. Come riportato da Deadline, protagonista della clip è la Regina

