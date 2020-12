La Poti Pictures fa scuola all' università E c' è anche la Gerini

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Lafaall'di Siena. Il metodo di recitazione usato per far lavorare attori speciali con disabilita intellettive è stato studiato, verificato e in qualche modo ...

Verrà presentata in diretta streaming la ricerca fatta sul metodo usato per far recitare attori speciali. L'esempio della prima casa di produzione cinematografica e accademia per persone con disabilit ..."Quando il cinema si fa inclusione”, si parla dell'esperienza della Poti Academy Pictures e della ricerca Unisi, interviene Claudia Gerini ...