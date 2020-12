La Pfizer-Biontech comunica ritardi nella consegna del vaccino in 8 Paesi Ue Nessun intoppo per l’Italia dove domani arriveranno altre 450mila dosi

(Di lunedì 28 dicembre 2020) La società farmaceuticahato a ottoeuropei che la prossimadi vaccini contro il Covid-19, prevista per, subirà un lieve ritardo a causa di problemi di carico e spedizione rilevati nel suo stabilimento di Puurs in Belgio. Tra chi subirà questo lieve ma fastidioso disagio, fortunatamente non figuraper la quale l’azienda ha fatto sapere che tutto prosegue secondo calendario confermando l’arrivo,, del secondo carico di. Tuttavia non si esclude che possano esserci deiin alcune Regioni, legati però al maltempo che sta flagellando il nostro Paese. Come da accordi prosegue senza intoppi la ...

SkyTG24 : L’#Aifa ha pubblicato le “istruzioni per l’uso” del vaccino contro il #Covid19 preparato da #Pfizer e BioNTech, il… - GiuseppeConteIT : Il vaccino Pfizer-Biontech è stato approvato dall’Ema e autorizzato dall’Unione europea. Una splendida notizia. Ave… - robersperanza : Ema ha dato l’ok al vaccino Pfizer Biontech. È la notizia che aspettavamo. La battaglia contro il virus è ancora co… - MilanoFinanza : Pfizer-Biontech: entro settembre 2021 distribuite 200 milioni di dosi in tutta Europa - damorantonio : RT @LaNotiziaTweet: La Pfizer-Biontech comunica ritardi nella consegna del vaccino in 8 Paesi Ue. Nessun intoppo per l’Italia dove domani a… -

ROME, DEC 28 - The second shipment of a total of 450,000 doses of Pfizer-BioNTech COVID vaccine will arrive in Italy from Belgium on Tuesday, sources said Monday. Some of the shipment may arrive a day ...Dal 28 dicembre in arrivo 470mila dosi di vaccino Pfizer a settimana; il 4 gennaio previsto il verdetto dell’Ema sul vaccino Moderna. Entro marzo ospedali italiani e Rsa covid free. Dopo l’estate poss ...