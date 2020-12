La patrimoniale | bocciata da destra e sinistre | sparisce dalla legge di bilancio Eppure | secondo i promotori | in molti ci avrebbero guadagnato

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Diciannove sì, sei astenuti e 462 contrari. Sono i numeri, impietosi, con cui la Camera ha seppellito l’ultimo tentativo di inserire lanelladi. Anche come pura espressione d’intenti: si trattava, infatti, di un ordine del giorno – atto di indirizzo privo di effetti immediati – che impegnava il governo “a inserire in prossimi provvedimenti legislativi una riforma delle imposte patrimoniali oggi vigenti”, cancellando Imu e imposta di bollo a favore di una nuova tassazione, unica e progressiva, sulla ricchezza. Documento sottoscritto da quei deputati di Pd e Leu (Nicola Fratoianni, Matteo Orfini, Enza Bruno Bossio, Chiara Gribaudo, Rossella Muroni, Erasmo Palazzotto, Luca Pastorino, Giuditta Pini, Fausto Raciti e Luca Rizzo Nervo) che avevano fatto la stessa proposta con un emendamento alla manovra, ...

Patrimoniale: solamente i patrimoni delle persone più ricche verranno presi in considerazione Come detto anche sopra, la proposta inizialmente era stata bocciata dal Governo, ma ora può diventare ...Dopo un’estenuante maratona, la Manovra ha avuto il via libera alla Camera: 298 i sì, 125 i contrari e 8 gli astenuti. La maggioranza, dunque, ha tenuto nonostante le bordate che Italia Viva ha riserv ...