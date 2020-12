La moto di Maradona “Yo soy el diego” sapete quanto vale? E’ un Harley Davidson Fat Bob 107 molto particolare

Leggi su virali.video

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Quest’anno uno dei più grandi calciatori della storia ci ha lasciato, ovviamente stiamo parlando diArmando. Il grande sportivo ha avuto tante passioni nella sua vita e tra queste sicuramente spicca l’amore per leciclette. La più famosa è senza dubbio quella ricevuta in dono quando accettò la presidenza onoraria della Dynamo Brest, una famosa società calcistica bielorussa. Lapersonalizzata vanta la scritta “Yo soi El”, che tradotto significa “Io sono” e si tratta di unaFat Bob 107. Foto: wikipedia Lacicletta in questione è stata quasi completamente modificata per adattarla a questo grandissimo campione di calcio. Vanta infatti uno stile unico ed eccentrico, che difficilmente ...