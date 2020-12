La minaccia di 800mila virus per l' uomo | è la biodiversità a difenderci”

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 28 dicembre 2020) In questo momento a preoccupare l’opinione pubblica sembra essere la variante inglese del Covid-19. Ma è veramente questo il problema principale da affrontare? O, come è successo per la crisi climatica, ci sono altri campanelli d’allarme che squillano inascoltati? Questa volta a parlare di unaignorata non è uno scrittore come David Quammen (l’autore di Spillover, il libro che ha anticipato le cronache del 2020), ma l’Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (Ipbes), massima autorità scientifica in tema di natura e. Il rapporto rivela che ci sono fino a(le stime vanno da 631.000 a 827.000) muniti della particolare capacità di infettare il genere umano. Abilità sviluppata nel tempo, tanto che quella da Covid-19 è la sesta epidemia globale ...