La manovra approda al Senato | quattro giorni per evitare l’esercizio provvisorio

(Di lunedì 28 dicembre 2020) (Teleborsa) – Dopo il via libera della Camera dei Deputati nella giornata di ieri (con 298 favorevoli, 125 contrati e 8 astenuti), la legge di Bilanciooggi alche haper dare l’ok definitivo ed. Unada 40 miliardi di euro nel segno del sostegno all’economia colpita dalla crisi da Covid. Tra queste il pacchetto di aiuti da 5 miliardi per gli autonomi che prevede, oltre all'”anno bianco”, anche una prima forma di Cig per le partite Iva. Un miliardo è previsto per l’acquisto di vaccini e l’assunzione di medici per somministrali, mentre un altro miliardo va complessivamente ai settori del trasporto aereo e automotive. Altri 3,7 miliardi sono quelli stanziati per la scuola, divisa tra ...