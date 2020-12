La Juventus torna a lavoro dopo la sosta. Ronaldo e Rabiot a disposizione da domani (Di lunedì 28 dicembre 2020) La Juventus ha pubblicato sul sito ufficiale il report dell’allenamento odierno dopo la sosta natalizia. Ecco quanto si legge: Con la chiusura della sosta natalizia è iniziato ufficialmente l’avvicinamento alla ripresa del campionato. Si è entrati, infatti, nella settimana che porterà al 2021, ma soprattutto alla sfida che attenderà la Juventus all’Allianz Stadium. Domenica 3 gennaio, con fischio d’inizio alle ore 20.45, l’Udinese farà visita ai bianconeri nel match valevole per la quindicesima giornata di Serie A. Questo pomeriggio al Training Center, imbiancato dalla leggera nevicata di questa notte, sono ripresi gli allenamenti in vista della sfida contro i friulani che inaugurerà il 2021 della squadra di Mister Pirlo, pronta ad affrontare un nuovo anno fittissimo di impegni. Il programma della ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 28 dicembre 2020) Laha pubblicato sul sito ufficiale il report dell’allenamento odiernolanatalizia. Ecco quanto si legge: Con la chiusura dellanatalizia è iniziato ufficialmente l’avvicinamento alla ripresa del campionato. Si è entrati, infatti, nella settimana che porterà al 2021, ma soprattutto alla sfida che attenderà laall’Allianz Stadium. Domenica 3 gennaio, con fischio d’inizio alle ore 20.45, l’Udinese farà visita ai bianconeri nel match valevole per la quindicesima giornata di Serie A. Questo pomeriggio al Training Center, imbiancato dalla leggera nevicata di questa notte, sono ripresi gli allenamenti in vista della sfida contro i friulani che inaugurerà il 2021 della squadra di Mister Pirlo, pronta ad affrontare un nuovo anno fittissimo di impegni. Il programma della ...

