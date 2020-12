La Juve ha offerto 10 milioni l’anno a Dybala (Di lunedì 28 dicembre 2020) A quanto pare la lunghissima trattativa per il rinnovo di Paulo Dybala alla Juve potrebbe vedere un epilogo a breve. Secondo Sky Sport, la Juventus avrebbe messo sul tavolo una proposta concreta per prolungare il contratto in scadenza per il 2022: 10 milioni di euro a stagione. Secondo Sky servirà ancora tempo prima di arrivare alla fumata bianca, ma l’offerta difficilmente potrà aumentare ancora. Lo aveva detto un paio di settimane fa Andrea Agnelli: la Juve punta ancora forte sull’argentino nonostante gli stenti e le incomprensioni di inizio stagione. “Lui è il prossimo capitano della Juventus nella nostra testa, la fascia ce l’ha già spesse volte al braccio. A me risulta che ha già ricevuto un’offerta che lo renderebbe tra i venti giocatori d’Europa per retribuzione: è un’ottima ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 28 dicembre 2020) A quanto pare la lunghissima trattativa per il rinnovo di Pauloallapotrebbe vedere un epilogo a breve. Secondo Sky Sport, lantus avrebbe messo sul tavolo una proposta concreta per prolungare il contratto in scadenza per il 2022: 10di euro a stagione. Secondo Sky servirà ancora tempo prima di arrivare alla fumata bianca, ma l’offerta difficilmente potrà aumentare ancora. Lo aveva detto un paio di settimane fa Andrea Agnelli: lapunta ancora forte sull’argentino nonostante gli stenti e le incomprensioni di inizio stagione. “Lui è il prossimo capitano dellantus nella nostra testa, la fascia ce l’ha già spesse volte al braccio. A me risulta che ha già ricevuto un’offerta che lo renderebbe tra i venti giocatori d’Europa per retribuzione: è un’ottima ...

