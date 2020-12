La Germania ha comprato 30 milioni di dosi di vaccino | al di fuori dal piano europeo

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Laha concluso un accordo bilaterale con BionTech-Pfizer per l’acquisto di 30didianti-Covid, che andranno ad aggiungersi alla quota di 55,8destinata alla Repubblica Federale nella ripartizione delle 300diordinate dall’Unione europea. La notizia è stata confermata da un portavoce del ministero della Salute tedesco. Contemporaneamente il ministro Jens Spahn ha annunciato che il governo di Berlino punta anche a intensificare la produzione delBionTech-Pfizer sul proprio territorio nazionale, facilitando l’operatività di nuovi impianti. Spahn ha citato una fabbrica di Novartis, di recente acquisita da BionTech a Marburg in Assia e attualmente in fase di ristrutturazione, che dovrebbe ...