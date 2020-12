La dottoressa Chiara Bulgarelli morta dopo il turno di lavoro: era amata da tutti (Di lunedì 28 dicembre 2020) La dottoressa Chiara Bulgarelli aveva appena concluso il proprio. Una perdita che lascia un grande vuoto in ambito medico e familiare. La dottoressa lavorava al Pronto Soccorso di Pavullo. Lì era specializzata in rianimazione e anestesia. Sembrava una giornata come le altre, ma la donna è stata interessata da un malore. La donna aveva appena L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 28 dicembre 2020) Laaveva appena concluso il proprio. Una perdita che lascia un grande vuoto in ambito medico e familiare. Lalavorava al Pronto Soccorso di Pavullo. Lì era specializzata in rianimazione e anestesia. Sembrava una giornata come le altre, ma la donna è stata interessata da un malore. La donna aveva appena L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

