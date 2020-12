La curva che scende. Tamponi quasi dimezzati a dicembre (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il numero Tamponi fatti in Italia si è quasi dimezzato nell’ultimo mese rispetto a novembre, passando da circa 1,5 milioni a settimana a poco più di 900.000. Lo indica l’analisi dei dati condotta dal fisico Giorgio Sestili sul network di comunicazione della scienza “giorgiosestili.it”. Il dato è confermato dal virologo Francesco Broccolo, dell’Università di Milano Bicocca e direttore del laboratorio Cerba di Milano. ?È un calo molto importante, che può essere positivo se legato al fatto che si abbassa la curva dei contagi, in quanto se meno persone hanno i sintomi c’è meno richiesta, ma è negativo se vediamo salire il rapporto fra casi positivi e Tamponi, come sta accadendo in questi giorni”, osserva Sestili. Ieri infatti il tasso di positività ha toccato il 14,9%, come non accadeva dal 23 novembre, mentre il rapporto ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il numerofatti in Italia si èdimezzato nell’ultimo mese rispetto a novembre, passando da circa 1,5 milioni a settimana a poco più di 900.000. Lo indica l’analisi dei dati condotta dal fisico Giorgio Sestili sul network di comunicazione della scienza “giorgiosestili.it”. Il dato è confermato dal virologo Francesco Broccolo, dell’Università di Milano Bicocca e direttore del laboratorio Cerba di Milano. ?È un calo molto importante, che può essere positivo se legato al fatto che si abbassa ladei contagi, in quanto se meno persone hanno i sintomi c’è meno richiesta, ma è negativo se vediamo salire il rapporto fra casi positivi e, come sta accadendo in questi giorni”, osserva Sestili. Ieri infatti il tasso di positività ha toccato il 14,9%, come non accadeva dal 23 novembre, mentre il rapporto ...

LucaBizzarri : @orfini Scusami, per parlare in italiano non credo serva essere un accademico. Conosco muratori che si esprimono me… - Dome689 : RT @HuffPostItalia: La curva che scende. Tamponi quasi dimezzati a dicembre - camfedera : RT @msarigu72: @danielamartani Sai quanta gente sorpassa in curva, non usa la cintura e usa il telefono mentre guida? Fino a che non hanno… - HuffPostItalia : La curva che scende. Tamponi quasi dimezzati a dicembre - EloisaDeNardis : #me #smile #soul #heartbroken #homesweethome Un sorriso è una curva che raddrizza tutto. (Phyllis Diller) @ Turin,… -