La coppia con 177mila euro in contanti che prendeva il reddito di cittadinanza (Di lunedì 28 dicembre 2020) Due coniugi di Cercola (Napoli) sono stati denunciati per ricettazione nell’ambito di un’operazione dei finanzieri del comando provinciale di Napoli. Sottoposti a sequestro oltre 177mila euro in contanti. In particolare, i finanzieri del gruppo di Nola, nel corso degli ordinari servizi di controllo economico del territorio, hanno fermato e perquisito il veicolo sul quale viaggiavano i due rinvenendo circa 2 chili di sigarette di contrabbando, nonche’ una borsa contenente 47mila euro in contanti. Le conseguenti perquisizioni domiciliari hanno permesso di scoprire nella loro abitazione ulteriori 130mila euro, occultati nei cassetti e negli armadi, tra i capi di abbigliamento. Le persone denunciate hanno precedenti per contrabbando e sono disoccupati, non riuscendo cosi’ a giustificare la ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 28 dicembre 2020) Due coniugi di Cercola (Napoli) sono stati denunciati per ricettazione nell’ambito di un’operazione dei finanzieri del comando provinciale di Napoli. Sottoposti a sequestro oltrein. In particolare, i finanzieri del gruppo di Nola, nel corso degli ordinari servizi di controllo economico del territorio, hanno fermato e perquisito il veicolo sul quale viaggiavano i due rinvenendo circa 2 chili di sigarette di contrabbando, nonche’ una borsa contenente 47milain. Le conseguenti perquisizioni domiciliari hanno permesso di scoprire nella loro abitazione ulteriori 130mila, occultati nei cassetti e negli armadi, tra i capi di abbigliamento. Le persone denunciate hanno precedenti per contrabbando e sono disoccupati, non riuscendo cosi’ a giustificare la ...

JuriBridi : @TittyNefer @morganz82084373 E infatti ha fatto tutto in modo anche leggero. Lui con Stefania nel rimarcare la ques… - elpsyhime : @PokeBoxIT Poverooooo ?? io adoro triss e mi piace un sacco con Geralt. Yen non mi piace tantissimo come personaggio… - Alice42115393 : @cumdivido @MariSourwolf Veramente noi fan di Tommy sappiamo già perché Tommaso risponde male a Mario e perché M no… - neXtquotidiano : La coppia con 177mila euro in contanti che prendeva il reddito di cittadinanza - muttley_1974 : @marcaleni @FrancescaCphoto Diaz era in prestito e fece una stagione ??.. provarono in tutti i modi a prenderlo ma a… -

Ultime Notizie dalla rete : coppia con Cercola, falsi nullatenenti: sequestrati 177mila euro a una coppia di contrabbandieri La Repubblica Override 2 Super Mech League Recensione: robottoni in guerra su PS5

Override 2 Super Mech League propone battaglie frenetiche tra robottoni: idea interessante ma il risultato finale non è dei migliori.

La verità di "X-Files": che delusione!

Tanta attesa ma anche tanta delusione per l'ultima puntata di X-Files andata in onda domenica 25 agosto su Italia 1. Dopo nove anni di programmazione, la maggior parte dei telespettatori 'fedeli' dell ...

Override 2 Super Mech League propone battaglie frenetiche tra robottoni: idea interessante ma il risultato finale non è dei migliori.Tanta attesa ma anche tanta delusione per l'ultima puntata di X-Files andata in onda domenica 25 agosto su Italia 1. Dopo nove anni di programmazione, la maggior parte dei telespettatori 'fedeli' dell ...