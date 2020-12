La contesa dell’Al-Fashaga accende lo scontro tra Etiopia e Sudan

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 28 dicembre 2020) La minaccia di una nuova grave crisi regionale sembra delinearsi lungo il confine tra l’e il, in conseguenza di irrisolti problemi confinari, dispute sulle comunità agricole e, non ultimo, l’intensificarsi di azioni terroristiche e attacchi alle comunità rurali. Le tensioni lungo il confine tra i due paesi allarmano l’intera comunità regionale, nel timore di un’escalation che potrebbe trasformarsi in un nuovo e sanguinoso conflitto. Si è discusso della faccenda, di recente, a margine della riunione straordinaria dell’IGAD tenutasi a Gibuti il 19 dicembre scorso, e dedicata agli sviluppi delle crisi regionali, dove il premier etiopico Abiy Ahmed e il primo ministroese Abdallah Hamdok hanno annunciato la volontà di avviare nuove consultazioni per discutere della sicurezza nella comune area di confine. L’esercito ...