La classe dirigente della Lega passa dalle felpe No Euro alle mascherine marcate Ue (Di lunedì 28 dicembre 2020) In politica, come in tutte le cose, si deve stare molto attenti ai dettagli. E ce n’è uno che è bene segnalare perché assai significativo. “Oggi è una giornata fondamentale da cui si parte in un percorso ancora abbastanza lungo ma verso la normalità”, questo è quanto ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in un punto stampa dall’ospedale Niguarda dove sono arrivate le prime dosi di vaccino anti-Covid destinate alla Lombardia. E mentre tutti erano concentrati sul contenuto del messaggio, si son fatti sfuggire un dettaglio fondamentale: il presidente leghista indossava infatti una bella mascherina blu marchiata con il logo dell’Europa. La battaglia senza se e senza ma contro Bruxelles, dunque, sembra essere ormai definitivamente tramontata. Peccato. Lontani i tempi delle felpe leghiste “Fuori ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 28 dicembre 2020) In politica, come in tutte le cose, si deve stare molto attenti ai dettagli. E ce n’è uno che è bene segnalare perché assai significativo. “Oggi è una giornata fondamentale da cui si parte in un percorso ancora abbastanza lungo ma verso la normalità”, questo è quanto ha detto il presidenteRegione Lombardia, Attilio Fontana, in un punto stampa dall’ospedale Niguarda dove sono arrivate le prime dosi di vaccino anti-Covid destinate alla Lombardia. E mentre tutti erano concentrati sul contenuto del messaggio, si son fatti sfuggire un dettaglio fondamentale: il presidente leghista indossava infatti una bella mascherina blu marchiata con il logo dell’pa. La battaglia senza se e senza ma contro Bruxelles, dunque, sembra essere ormai definitivamente tramontata. Peccato. Lontani i tempi delleleghiste “Fuori ...

