La Cina vuole ridimensionare il potere di Alibaba (Di lunedì 28 dicembre 2020) Alibaba (crediti, Alibaba)Non si arresta la stretta di Pechino su Alibaba Group. Dopo l'annuncio dell'avvio delle indagini sulle operazioni della piattaforma ecommerce da parte delle autorità antitrust, è ora soprattutto Ant Group, braccio finanziario del colosso cinese, a essere nel mirino delle autorità finanziarie che chiedono alla società fintech di rivedere profondamente o di sospendere alcuni servizi per adeguarsi alla nuova regolamentazione riguardo alle attività bancarie e di prestito. A seguito della convocazione dei vertici di Ant Group lo scorso 26 dicembre, la Banca centrale cinese, insieme alla China Banking and Insurance Regulatory Commission, alla Commissione per la regolamentazione del mercato azionario e all'Amministrazione statale dei cambi, hanno formalmente chiesto alla società di "rettificare" le proprie attività ...

Giro di vite delle autorità finanziarie al braccio fintech, Ant Group, dopo il blocco alla quotazione dei record. Il titolo di Alibaba crolla in Borsa dopo le indagini antitrust ...

