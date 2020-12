La Bella e la Bestia: tutto quello che c’è da sapere sul film (Di lunedì 28 dicembre 2020) La Bella e la Bestia: trama, cast e streaming del film Questa sera, lunedì 28 dicembre 2020, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda La Bella e la Bestia, film del 2017 diretto da Bill Condon, scritto da Evan Spiliotopoulos e Stephen Chbosky, remake in live action dell’omonimo film d’animazione del 1991, tratto dalla fiaba di Jeanne-Marie Leprince de Beaumont. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Nel cuore dell’Alsazia, in Francia, un giovane principe arrogante vive nel lusso e nell’agiatezza all’interno del suo castello, dando feste e balli ed inondando di tasse le popolazioni dei villaggi vicini. Una sera d’inverno, giunge al castello un’anziana mendicante che, per mettere il principe alla prova, gli offre una rosa in cambio di ospitalità, ma ... Leggi su tpi (Di lunedì 28 dicembre 2020) Lae la: trama, cast e streaming delQuesta sera, lunedì 28 dicembre 2020, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda Lae ladel 2017 diretto da Bill Condon, scritto da Evan Spiliotopoulos e Stephen Chbosky, remake in live action dell’omonimod’animazione del 1991, tratto dalla fiaba di Jeanne-Marie Leprince de Beaumont. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Nel cuore dell’Alsazia, in Francia, un giovane principe arrogante vive nel lusso e nell’agiatezza all’interno del suo castello, dando feste e balli ed inondando di tasse le popolazioni dei villaggi vicini. Una sera d’inverno, giunge al castello un’anziana mendicante che, per mettere il principe alla prova, gli offre una rosa in cambio di ospitalità, ma ...

DisneyTutto : Avete visto Cenerentola ieri sera? Stasera invece ci aspetta il live action de 'La Bella e la Bestia'! Io non… - bubinoblog : GUIDA TV E TOTOSHARE 28 DICEMBRE 2020: UN LUNEDÌ TRA LA BELLA E LA BESTIA, PIXELS, GFVIP E MARIA TERESA - positanonews : Questa sera vagonata di film in tv: da “La bella e la bestia” a “Batman” e tanto gossip con il GF Vip - zazoomblog : La Bella e la Bestia Rai1- Trama del film con Emma Watson in onda oggi 28 dicembre - #Bella #Bestia #Rai1- #Trama… - Moanysus : Motivo per cui essere felici oggi: fa la bella e la bestia su rai 1 ??????? -