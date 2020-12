La Bella e la Bestia, cast, trama e curiosità del film con Emma Watson (Di lunedì 28 dicembre 2020) Dopo Cenerentola su Rai1 un’altra fiaba senza tempo come La Bella e la Bestia nella sua versione in live action, ossia con un super cast da urlo. In onda lunedì 28 dicembre alle 21,25 il film è diretto da Bill Condon e mette in scena la storia senza tempo della dolce e gentile Belle e della terribile Bestia. La Bella e la Bestia, trama e cast La versione live action della celebre fiaba è un film del 2017 che schiera insieme Emma Watson nei panni di Belle, Dan Stevens in quelli della Bestia, Kevin Kline è Maurice, Luke Evans interpreta Gaston, Emma Thompson (Mrs Bric), Stanley Tucci (Maestro Cadenza), Ian McKellen (Henry Tockins) e Ewan McGregor ... Leggi su tvzap.kataweb (Di lunedì 28 dicembre 2020) Dopo Cenerentola su Rai1 un’altra fiaba senza tempo come Lae lanella sua versione in live action, ossia con un superda urlo. In onda lunedì 28 dicembre alle 21,25 ilè diretto da Bill Condon e mette in scena la storia senza tempo della dolce e gentile Belle e della terribile. Lae laLa versione live action della celebre fiaba è undel 2017 che schiera insiemenei panni di Belle, Dan Stevens in quelli della, Kevin Kline è Maurice, Luke Evans interpreta Gaston,Thompson (Mrs Bric), Stanley Tucci (Maestro Cadenza), Ian McKellen (Henry Tockins) e Ewan McGregor ...

Ultime Notizie dalla rete : Bella Bestia Su Rai1 il film ''La Bella e la Bestia'' RAI - Radiotelevisione Italiana La Bella e la Bestia, cast, trama e curiosità del film con Emma Watson

Lunedì 28 dicembre alle 21.25 su Rai1 dopo Cenerentola un'altra fiaba senza tempo con uno stuolo di super star ...

