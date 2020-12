L' Ordine dei medici apre un'inchiesta su 13 medici negazionisti e no vax (Di lunedì 28 dicembre 2020) Sono 13 i medici finiti sotto inchiesta dell’Ordine dei medici per la loro posizione no vax e più in generale nei confronti del coronavirus, considerato al pari di un’influenza. I medici hanno espresso le loro opinioni riguardo l’inutilità del vaccino sui social media e in tv, facendo così scattare il provvidemento disciplinare: come rende noto il presidente dell’Ordine, Antonio Magi, per dieci di loro si è già concluso mentre per gli altri tre è tutt’ora in corso. Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 28 dicembre 2020) Sono 13 ifiniti sottodell’deiper la loro posizione no vax e più in generale nei confronti del coronavirus, considerato al pari di un’influenza. Ihanno espresso le loro opinioni riguardo l’inutilità del vaccino sui social media e in tv, facendo così scattare il provvidemento disciplinare: come rende noto il presidente dell’, Antonio Magi, per dieci di loro si è già concluso mentre per gli altri tre è tutt’ora in corso.

L'Ordine dei medici di Roma ha avviato un procedimento disciplinare nei confronti di 13 camici bianchi no vax o negazionisti. Tra loro c'è chi sostiene che il Covid non esista, chi che sia come un'inf ...

