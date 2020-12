Kumbulla | “Fin da piccolo mi ispiro a Chiellini La mia miglior partita? Lo scorso anno contro la Juve”

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Marash, difensore della Roma, ha risposto su Instagram alle domande di fan e followers. Interrogato su chi fosse la sua fonte d’ispirazione per il suo ruolo, ha risposto così: “Fin damia Giorgio“. Successivamente aè stato chiesto quale sia stata la suae lui ha risposto con un’immagine in cui contrasta Cristiano Ronaldo in Verona-ntus dellofebbraio e la didascalia “Uno dei giorni più belli della mia vita…Hellas-“. Foto: Instagram MarashL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.