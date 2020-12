Koeman: «Messi al PSG con Pochettino? Non credo» (Di lunedì 28 dicembre 2020) Secondo il tecnico del Barcellona Ronald Koeman è altamente improbabile che Lionel Messi possa raggiungere Mauricio Pochettino al PSG Secondo il tecnico del Barcellona Ronald Koeman è altamente improbabile che Lionel Messi possa raggiungere Mauricio Pochettino al PSG. Queste le sue parole Messi AL PSG – «Non lo se e non posso dare un giudizio perché sui giornali sembra che il suo nome sia quello del nuovo allenatore ma non so se è la verità. Affronteremo il PSG tra un paio di mesi e in questo momento non è una cosa che ci riguarda. Non credo che Messi deciderà il suo futuro basandosi su un allenatore. E’ una decisione che riguarderà anche il paese, sono decisioni personali che riguardano anche la famiglia. Non ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 28 dicembre 2020) Secondo il tecnico del Barcellona Ronaldè altamente improbabile che Lionelpossa raggiungere Mauricioal PSG Secondo il tecnico del Barcellona Ronaldè altamente improbabile che Lionelpossa raggiungere Mauricioal PSG. Queste le sue paroleAL PSG – «Non lo se e non posso dare un giudizio perché sui giornali sembra che il suo nome sia quello del nuovo allenatore ma non so se è la verità. Affronteremo il PSG tra un paio di mesi e in questo momento non è una cosa che ci riguarda. Nonchedeciderà il suo futuro basandosi su un allenatore. E’ una decisione che riguarderà anche il paese, sono decisioni personali che riguardano anche la famiglia. Non ...

CorriereQ : Barcellona, Koeman e l’ipotesi Messi al Psg: “Non dipende da Pochettino” - zazoomblog : Barcellona Koeman: “Messi sceglierà il suo futuro senza farsi condizionare” - #Barcellona #Koeman: #“Messi… - infoitsport : Koeman: “Messi al PSG? Il suo futuro non dipende da un allenatore” - infoitsport : Mercato, Koeman: “Messi al PSG con Pochettino? Leo non decide in base a un allenatore” - infoitsport : Barcellona, Koeman: 'Messi al Psg? Non dipende da Pochettino' -