Juventus, verso l’Udinese: da Arthur a Demiral, le condizioni dei bianconeri (Di lunedì 28 dicembre 2020) Juventus – Manca poco al ritorno della Serie A. Nessun passo falso è ammesso adesso per la formazione di Andrea Pirlo, chiamata a recuperare il gap dalle due milanesi che sono nei primi posti della classifica. Il divario è già ampio, anche se dovrà essere giocata la partita contro il Napoli, e per questo motivo contro i friulani di Gotti sarà obbligatorio ottenere i tre punti. Oggi la squadra si è ritrovata dopo le vacanze natalizie per iniziare a preparare la sfida. Juventus, le ultimissime verso l’Udinese Come riporta Il Corriere dello Sport, i bianconeri più che altro in questi giorni devono cercare di capire se gli acciaccati potranno essere della partita o meno. Ci sono buone speranze di rivedere Arthur, che è fuori dai giochi dopo la botta rimediata contro l’Atalanta. Pirlo però ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 28 dicembre 2020)– Manca poco al ritorno della Serie A. Nessun passo falso è ammesso adesso per la formazione di Andrea Pirlo, chiamata a recuperare il gap dalle due milanesi che sono nei primi posti della classifica. Il divario è già ampio, anche se dovrà essere giocata la partita contro il Napoli, e per questo motivo contro i friulani di Gotti sarà obbligatorio ottenere i tre punti. Oggi la squadra si è ritrovata dopo le vacanze natalizie per iniziare a preparare la sfida., le ultimissimeCome riporta Il Corriere dello Sport, ipiù che altro in questi giorni devono cercare di capire se gli acciaccati potranno essere della partita o meno. Ci sono buone speranze di rivedere, che è fuori dai giochi dopo la botta rimediata contro l’Atalanta. Pirlo però ...

