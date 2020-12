Juventus per l’ambiente: “Ogni nostro gol vale 200 alberi piantati” (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il tema della salvaguardia dell’ambiente è molto attuale e sono numerose le campagne di sensibilizzazione. Tra queste anche quella della Juventus. La Vecchia Signora ha infatti pubblicato sul proprio account ufficiale Twitter un post, ricordando la sua collaborazione con One Tree Planted, azienda no profit che si occupa della riforestazione del mondo. Il club bianconero ha voluto coinvolgere nell’iniziativa i numerosi tifosi. “Ogni nostro gol ne vale 200” ha scritto la Juve nel post, “per Ogni gol che mettiamo a segno in questa stagione Juventus e One Tree Planted pianteranno 200 alberi. Siamo fan dell’ambiente“. Queste frasi hanno accompagnato la fotografia che mostra anche la cifra raggiunta finora, ossia ben 7800 ... Leggi su sportface (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il tema della salvaguardia delè molto attuale e sono numerose le campagne di sensibilizzazione. Tra queste anche quella della. La Vecchia Signora ha infatti pubblicato sul proprio account ufficiale Twitter un post, ricordando la sua collaborazione con One Tree Planted, azienda no profit che si occupa della riforestazione del mondo. Il club bianconero ha voluto coinvolgere nell’iniziativa i numerosi tifosi. “gol ne200” ha scritto la Juve nel post, “pergol che mettiamo a segno in questa stagionee One Tree Planted pianteranno 200. Siamo fan del“. Queste frasi hanno accompagnato la fotografia che mostra anche la cifra raggiunta finora, ossia ben 7800 ...

