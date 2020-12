Juventus | infermeria vuota Così il tour de force fa meno paura

(Di martedì 29 dicembre 2020) Prima seduta post vacanze di Natale per la, che questo pomeriggio ha ripreso a lavorare in un Training Center imbiancato dalla leggera nevicata della scorsa notte. Il programma della ...

calciodangolo_ : ??#Pirlo e fantallenatori sorridono: #Chiellini e #Demiral nuovamente arruolabili?? - Angolo_Juventus : ??#Pirlo e fantallenatori sorridono: #Chiellini e #Demiral nuovamente arruolabili?? - UomoDelle : @Gabri_Juventus E quale squadra pensa di correre il rischio di tenere in infermeria il buon Sami - UgoBaroni : RT @tuttosport: Probabile formazione #Juve-#Fiorentina: buone notizie dall'infermeria - stefano_gatto97 : RT @tuttosport: Probabile formazione #Juve-#Fiorentina: buone notizie dall'infermeria -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus infermeria

Quotidiano.net

Ripresi gli allenamenti alla Continassa. Per Pirlo buone notizie dall'infermeria: Arthur, Chiellini, de Ligt e Demiral sono recuperati ...Dopo il rientro da Dubai per la premiazione ai Golden Foot Awards 2020, anche Cristiano Ronaldo ha ripreso gli allenamenti quest’oggi come gli ...