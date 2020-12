Juventus, Cristiano Ronaldo e Rabiot assenti alla ripresa: il motivo (Di lunedì 28 dicembre 2020) La Juventus ha ripreso oggi gli allenamenti alla Continassa dopo il ritorno dalle vacanze natalizie: assenti Cristiano Ronaldo e Rabiot La Juventus è tornata oggi alla Continassa dove ha ripreso gli allenamenti in vista della gara contro l’Udinese. I bianconeri hanno effettuato i primi tamponi e poi si sono dedicati al campo in maniera individuale come da protocollo FIGC. Come riporta Sky Sport alla Continassa erano assenti Cristiano Ronaldo e Adrien Rabiot: il portoghese tornerà domani come il francese che ha chiesto un giorno in più di permesso. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 28 dicembre 2020) Laha ripreso oggi gli allenamentiContinassa dopo il ritorno dalle vacanze natalizie:Laè tornata oggiContinassa dove ha ripreso gli allenamenti in vista della gara contro l’Udinese. I bianconeri hanno effettuato i primi tamponi e poi si sono dedicati al campo in maniera individuale come da protocollo FIGC. Come riporta Sky SportContinassa eranoe Adrien: il portoghese tornerà domani come il francese che ha chiesto un giorno in più di permesso. Leggi su Calcionews24.com

