Johnny Depp, Netflix USA cancella i suoi film dal catalogo: il motivo (Di lunedì 28 dicembre 2020) Continuano i guai per Johnny Depp. Il celebre attore è stato cancellato da Netflix, almeno in USA e Australia. Il motivo? La causa persa con il tabloid inglese The Sun, che il protagonista di 'Pirati dei caraibi' aveva querelato per diffamazione. Il quotidiano lo aveva infatti definito 'picchiatore di mogli', in riferimento alle accuse dell'ex moglie Amber Heard. Così Depp ha portato il The Sun in tribunale per diffamazione. La sentenza ha però rigettato l'accusa dell'attore, costretto in seguito a rinunciare anche al ruolo di Grindelwald nel terzo capitolo della saga Animali Fantastici. Ora l'ultimo atto di rinnegamento: i film in cui è protagonista sono spariti dalle versioni USA e australiane di Netflix. Se ne sono accorti presto i fan, che sui ...

