Johnny Depp bandito dai cataloghi di Netflix Usa e Australia: i fan reagiscono! (Di lunedì 28 dicembre 2020) Proprio cosi Johnny Depp in America ed Australia non è più visibile nei siti di streaming più famosi del secolo. Netflix USA e Netflix Australia, hanno deciso, di eliminare dai loro cataloghi tutte le pellicole nelle quali il divo di Hollywood ha preso parte. Il motivo? stando ai rumours del web e alle notizie dei maggiori quotidiani, sarebbe riconducibile alla causa in tribunale che ha visto Johnny Depp protagonista. Stiamo parlando della causa giudiziaria che ha visto due antagonisti, il nostro pirata dei Caraibi contro l'ormai ex moglie Amber Heard. Il tabloid Sun ha purtroppo scagliato sulla figura dell'artista una brutta nomea, quella di "picchiatore coniugale", in seguito alle accuse mosse dalla sua compagna.

