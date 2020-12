Jennifer Lopez: bionda o con i capelli viola, il nuovo look nelle foto su Instagram (Di lunedì 28 dicembre 2020) Le foto del nuovo look di Jennifer Lopez sono apparse lo scorso fine settimana sull'account Instagram del suo parrucchiere: Chris Appleton. Lo scorso fine settimana Chris Appleton, il parrucchiere di Jennifer Lopez, ha pubblicato alcune foto del nuovo look della cantante americana sul suo account Instagram in cui la Lopez appare bionda o con dei lunghissimi capelli viola. Nonostante lo shock iniziale sembra che il look della star, in realtà, sia stato ottenuto mediante l'uso di una semplice parrucca. In un'altra foto presente sull'account di Appleton invece la Lopez ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 28 dicembre 2020) Ledeldisono apparse lo scorso fine settimana sull'accountdel suo parrucchiere: Chris Appleton. Lo scorso fine settimana Chris Appleton, il parrucchiere di, ha pubblicato alcunedeldella cantante americana sul suo accountin cui laappareo con dei lunghissimi. Nonostante lo shock iniziale sembra che ildella star, in realtà, sia stato ottenuto mediante l'uso di una semplice parrucca. In un'altrapresente sull'account di Appleton invece la...

