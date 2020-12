Janara Horror Fest | dal 28 al 30 online

TeleradioNews : Torna Janara Horror Fest, la terza edizione è online - RadioCivita : Janara Horror Fest, la terza edizione è online - TeleradioNews : Torna Janara Horror Fest, la terza edizione è online - - infotemporeale : Torna Janara Horror Fest, la terza edizione è online -

Ultime Notizie dalla rete : Janara Horror

Cronache della Campania

L’emergenza sanitaria Covid-19 non ferma la terza edizione di Janara Horror Fest, il festival dedicato al fantastico che quest’anno purtroppo si svolgerà ...Non si ferma il Janara Horror Fest per l’edizione 2020, che a causa dell’emergenza sanitaria Covid19 si terrà in versione digitale. A tal proposito, il festival dedicato al fantastico non avrà come sc ...