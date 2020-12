James Bond: Miss Moneypenny è pronta uno spin off con Naomie Harris? (Di lunedì 28 dicembre 2020) Gli amanti di James Bond conoscono bene Miss Moneypenny, la talentuosa ed affascinate segretaria di M, direttore (e negli anni direttrice) del Secret Intelligence Service per cui 007 lavora. Ebbene La star di James Bond Naomie Harris è in lista per una serie di film spin-off di Miss Moneypenny dopo la vendita di 4 miliardi di sterline dello studio cinematografico MGM. Cosa ha detto Barbara Boccoli? In un’intervista a Variety parlando del ruolo del nuovo James Bond Barbara Boccoli produttrice del franchise ha detto:”dopo che Craig ha lasciato la licenza di uccidere, il prossimo Bond “può essere di qualsiasi colore, ma è maschio” prima di ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 28 dicembre 2020) Gli amanti diconoscono bene, la talentuosa ed affascinate segretaria di M, direttore (e negli anni direttrice) del Secret Intelligence Service per cui 007 lavora. Ebbene La star diè in lista per una serie di film-off didopo la vendita di 4 miliardi di sterline dello studio cinematografico MGM. Cosa ha detto Barbara Boccoli? In un’intervista a Variety parlando del ruolo del nuovoBarbara Boccoli produttrice del franchise ha detto:”dopo che Craig ha lasciato la licenza di uccidere, il prossimo“può essere di qualsiasi colore, ma è maschio” prima di ...

RCirombella : @EugenioCardi @radiosilvana @hhummohh @LegaPokemon @teoxandra @MassimoMacchi Nel prossimo 007 ci potrebbero mettere… - brikena_cani : RT @SalaLettura: “My name is Bond...James Bond” Come dimenticare Sean Connery??, il più famoso e affascinante Agente 007... #CeraUnaVolta… - OrtollServando : RT @SalaLettura: “My name is Bond...James Bond” Come dimenticare Sean Connery??, il più famoso e affascinante Agente 007... #CeraUnaVolta… - gighea : RT @SalaLettura: “My name is Bond...James Bond” Come dimenticare Sean Connery??, il più famoso e affascinante Agente 007... #CeraUnaVolta… - guastellae : RT @SalaLettura: “My name is Bond...James Bond” Come dimenticare Sean Connery??, il più famoso e affascinante Agente 007... #CeraUnaVolta… -

Ultime Notizie dalla rete : James Bond Daniel Craig e ciò che ancora non sapete su James Bond GQ Italia James Bond: Miss Moneypenny è pronta uno spin off con Naomie Harris?

James Bond: Miss Moneypenny è pronta uno spin off con Naomie Harris? In un'intervista a Variety parlando del ruolo del nuovo James Bond ...

Gli sviluppatori di Blood & Truth sono al lavoro su un titolo per PlayStation 5

Dopo aver dato vita ad un titolo pieno d'azione e scene in VR di grande impatto, Blood & Truth, il team è al lavoro su un nuovo titolo per PlayStation 5.

James Bond: Miss Moneypenny è pronta uno spin off con Naomie Harris? In un'intervista a Variety parlando del ruolo del nuovo James Bond ...Dopo aver dato vita ad un titolo pieno d'azione e scene in VR di grande impatto, Blood & Truth, il team è al lavoro su un nuovo titolo per PlayStation 5.