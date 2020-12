Italiano di 28 anni arrestato per violenza sessuale: ecco dove (Di lunedì 28 dicembre 2020) In pochi minuti aggredisce 2 donne in zona Tuscolano: un Italiano di 28 anni è stato arrestato dalla Polizia per violenza sessuale. E’ accaduto nel primo pomeriggio del 24 dicembre, segnalazione da parte di alcuni cittadini che, sentite delle urla provenire dalla strada, si sono affacciati alla finestra ed hanno visto un uomo aggredire due donne. arrestato per violenza sessuale: ecco chi è Quando il 28enne ha visto i poliziotti si è divincolato dalla presa di alcuni cittadini e ha tentato di fuggire ma è stato subito bloccato ed arrestato. Una delle donne ha raccontato di essere stata aggredita sessualmente da quell’uomo che l’aveva rincorsa con i pantaloni abbassati e, una volta raggiunta, l’aveva afferrata per i ... Leggi su italiasera (Di lunedì 28 dicembre 2020) In pochi minuti aggredisce 2 donne in zona Tuscolano: undi 28è statodalla Polizia per. E’ accaduto nel primo pomeriggio del 24 dicembre, segnalazione da parte di alcuni cittadini che, sentite delle urla provenire dalla strada, si sono affacciati alla finestra ed hanno visto un uomo aggredire due donne.perchi è Quando il 28enne ha visto i poliziotti si è divincolato dalla presa di alcuni cittadini e ha tentato di fuggire ma è stato subito bloccato ed. Una delle donne ha raccontato di essere stata aggredita sessualmente da quell’uomo che l’aveva rincorsa con i pantaloni abbassati e, una volta raggiunta, l’aveva afferrata per i ...

