Italia zona arancione, le regole da tenere a mente (Di lunedì 28 dicembre 2020) Oggi, domani, mercoledì e il 4 gennaio l'Italia tornerà a essere tutta zona arancione. Nei giorni festivi e prefestivi, però, sarà ancora rossa fino al 6 gennaio. Come cambiano quindi le regole rispetto ai giorni di Natale? La maggior parte delle Regioni hanno già attraversato questa fase durante le scorse settimane, ma cerchiamo di ricordare quali misure vanno rispettate durante i giorni lavorativi, cosa si può fare e cosa non è permesso. >> Leggi anche: Covid De Luca fa il vaccino, la rabbia di Calderoli: «Io malato oncologico in fila, lui no» Italia zona arancione, cosa si può fare Nei giorni di zona non è consentito uscire dal proprio comune se non per comprovate esigente come motivi di lavoro, salute e necessità. Inoltre, sono concesse ance ...

