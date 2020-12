Italia zona arancione, cosa si può fare fino al 30 dicembre: spostamenti e aperture negozi (Di lunedì 28 dicembre 2020) Dopo il Natale in zona rossa l’Italia allenta le restrizioni fino al 30 dicembre. A partire da oggi, lunedì 28 dicembre, e fino alla vigilia di Capodanno il paese entrerà in zona arancione. Dopo quattro giorni di chiusura totale si potrà tornare a circolare all’interno del proprio Comune senza autocertificazione. Riaprono anche bar e negozi, e nei paesi con meno di 5.000 abitanti ci si potrà spostare in un raggio di 30 chilometri: “Nei giorni 28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio, sarà possibile, per chi vive in un Comune fino a 5.000 abitanti, spostarsi liberamente, tra le 5.00 e le 22.00, entro i 30 km dal confine del proprio Comune (quindi eventualmente anche in un’altra Regione) – si legge nelle FAQ del ... Leggi su italiasera (Di lunedì 28 dicembre 2020) Dopo il Natale inrossa l’allenta le restrizionial 30. A partire da oggi, lunedì 28, ealla vigilia di Capodanno il paese entrerà in. Dopo quattro giorni di chiusura totale si potrà tornare a circolare all’interno del proprio Comune senza autocertificazione. Riaprono anche bar e, e nei paesi con meno di 5.000 abitanti ci si potrà spostare in un raggio di 30 chilometri: “Nei giorni 28, 29, 30e 4 gennaio, sarà possibile, per chi vive in un Comunea 5.000 abitanti, spostarsi liberamente, tra le 5.00 e le 22.00, entro i 30 km dal confine del proprio Comune (quindi eventualmente anche in un’altra Regione) – si legge nelle FAQ del ...

