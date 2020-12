Italia zona arancione 28-29-30 dicembre/ Cosa si può fare: spostamenti e divieti (Di lunedì 28 dicembre 2020) Italia in zona arancione "rafforzata" da oggi: regole 28-29-30 dicembre (e 4 gennaio). Faq e Cosa si può fare: spostamenti Comuni, deroghe, divieti e negozi Leggi su ilsussidiario (Di lunedì 28 dicembre 2020)in"rafforzata" da oggi: regole 28-29-30(e 4 gennaio). Faq esi puòComuni, deroghe,e negozi

Tg1Raiofficial : La giornata delle prime vaccinazioni, come la stanno vivendo a #Codogno, la prima zona rossa d'Italia. #vaccinoday… - LegaSalvini : ITALIA ZONA ROSSA PER NATALE, PER I CLANDESTINI SEMPRE ZONA VERDE! - fanpage : Conte: “In caso di terza ondata tutta Italia sarà zona rossa” - infoitinterno : Zona arancione, divieti e permessi: Italia semi blindata il 28, 29, 30 dicembre e il 4 gennaio - infoitinterno : Dal 28 dicembre l'Italia tornerà in zona arancione: ecco cosa cambierà a partire da domani -