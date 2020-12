Italia, scatta la zona arancione: vediamo cosa si può fare e cosa no (Di lunedì 28 dicembre 2020) Oggi, 28 dicembre, l’Italia entra in ‘zona arancione‘ per 3 giorni, fino al 30 dicembre. I ristoranti e bar restano chiusi se non per asporto e consegne a domicilio, i negozi però sono aperti. vediamo tutto quel che si potrà fare. cosa posso fare con la zona arancione? Il Decreto Natale annunciato dal Premier prevede che per i giorni 28,29 e 30 dicembre 2020 e il 4 gennaio 2021 tutta l’Italia sarà “zona arancione”. cosa si può fare? Si può andare nei negozi, aperti fino alle 21 Ci si può muovere liberamente all’interno del Comune tra le 5 e le 22 (per il giorno di Capodanno si potrà fare dalle 7 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 28 dicembre 2020) Oggi, 28 dicembre, l’entra in ‘‘ per 3 giorni, fino al 30 dicembre. I ristoranti e bar restano chiusi se non per asporto e consegne a domicilio, i negozi però sono aperti.tutto quel che si potràpossocon la? Il Decreto Natale annunciato dal Premier prevede che per i giorni 28,29 e 30 dicembre 2020 e il 4 gennaio 2021 tutta l’sarà “”.si può? Si può andare nei negozi, aperti fino alle 21 Ci si può muovere liberamente all’interno del Comune tra le 5 e le 22 (per il giorno di Capodanno si potràdalle 7 ...

CorriereCitta : Italia, scatta la zona arancione: vediamo cosa si può fare e cosa no - Daniele_Manca : Oggi scatta la zona arancione in tutta Italia: ecco cosa si può fare (sostanzialmente riaprono i negozi e ci si può… - Ettore572 : RT @Italia_Notizie: Nevicate a Milano e in gran parte della Lombardia|Meteo Scatta il piano d’emergenza Maltempo in tutta Italia https://… - Italia_Notizie : Nevicate a Milano e in gran parte della Lombardia|Meteo Scatta il piano d’emergenza Maltempo in tutta Italia - occhio_notizie : Scatta la zona arancione: cosa si può fare nei giorni 28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio -