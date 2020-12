ITALIA IN LUTTO, L’ADDIO AL PRESIDENTE (Di lunedì 28 dicembre 2020) È morto Vincenzo Calandra Buonaura, PRESIDENTE di Banca Carige ed ex vice PRESIDENTE di Unicredit. A darne notizia è stato lo stesso istituto di credito in una nota. Calandra Buonaura si è spento all'età di 74 anni. "Il consiglio di amministrazione, il collegio sindacale e tutto il personale di Carige con immenso dolore si stringono attorno alla famiglia del prof. Vincenzo Calandra Buonaura per la scomparsa del proprio PRESIDENTE", afferma Carige senza rivelare le cause del decesso. Nato a Reggio Emilia il 21 agosto del 1946 e laureato in Giurisprudenza all'Università di Modena, Calandra Buonaura si era formato come giurista ma nel corso della sua vita aveva ricoperto numerosi incarichi in ambito bancario tra cui membro del consiglio di amministrazione dell'Abi. A Carige era arrivato solo di recente. Calandra Buonaura che è ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 28 dicembre 2020) È morto Vincenzo Calandra Buonaura,di Banca Carige ed ex vicedi Unicredit. A darne notizia è stato lo stesso istituto di credito in una nota. Calandra Buonaura si è spento all'età di 74 anni. "Il consiglio di amministrazione, il collegio sindacale e tutto il personale di Carige con immenso dolore si stringono attorno alla famiglia del prof. Vincenzo Calandra Buonaura per la scomparsa del proprio", afferma Carige senza rivelare le cause del decesso. Nato a Reggio Emilia il 21 agosto del 1946 e laureato in Giurisprudenza all'Università di Modena, Calandra Buonaura si era formato come giurista ma nel corso della sua vita aveva ricoperto numerosi incarichi in ambito bancario tra cui membro del consiglio di amministrazione dell'Abi. A Carige era arrivato solo di recente. Calandra Buonaura che è ...

Un altro lutto nel convento del Sacro Cuore a Gemona: aveva 72 anni. Appassionata di motori, aveva allestito un vero e proprio museo dell'automobile

"Il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e tutto il Personale di Carige con immenso dolore si stringono attorno alla famiglia del Prof. Vincenzo Calandra Buonaura", rimarca Carige in un

Un altro lutto nel convento del Sacro Cuore a Gemona: aveva 72 anni. Appassionata di motori, aveva allestito un vero e proprio museo dell'automobile