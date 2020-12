Italia, Gravina: “Con Mancini possiamo puntare all’Europeo” (Di lunedì 28 dicembre 2020) MILAN NEWS - Il presidente della FIGC Gravina ha parlato del lavoro svolto in questi mesi dal commissario tecnico della Nazionale di calcio Mancini. Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di lunedì 28 dicembre 2020) MILAN NEWS - Il presidente della FIGCha parlato del lavoro svolto in questi mesi dal commissario tecnico della Nazionale di calcio. Pianeta Milan.

Ultime Notizie dalla rete : Italia Gravina Italia, Gravina: “Con Mancini possiamo puntare all’Europeo” Pianeta Milan Federcalcio, Gravina per il mandato bis. Liris: orgoglio per l’Abruzzo

“L’attuale presidente della Federazione italiana gioco calcio, Gabriele Gravina, merita assolutamente la riconferma per il prossimo quadriennio”. Lo dice l’assessore regionale allo Sport, Guido Liris.

