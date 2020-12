Italia di nuovo arancione | cosa cambia per spostamenti | spesa | locali

fleinaudi : Proposta operativa. Da domani la Protezione Civile inserisca un nuovo dato nella tabella giornaliera sulla pandemia… - LaStampa : L’ex premier alla vigilia del vertice tra Grandi: «Dopo l’era Trump sta nascendo un nuovo ordine mondiale». - RadioItalia : Non vediamo l'ora di poter cantare di nuovo con @mengonimarco ! Nel frattempo, riviviamo i suoi momenti più belli… - Italians_online : Qual è il nuovo contesto della sicurezza internazionale? Quali sono gli aspetti centrali per capirne gli equilibri?… - MMastrantuono : RT @LaStampa: L’ex premier alla vigilia del vertice tra Grandi: «Dopo l’era Trump sta nascendo un nuovo ordine mondiale». -

Ultime Notizie dalla rete : Italia nuovo

Linkiesta.it

TRIESTE Francesco Russo non lo attacca frontalmente, ma lo archivia come il passato. Il Pd lo accusa di immobilismo e il M5s lo critica per non aver fatto niente sulla chiusura della Ferriera. L’inter ...Fratelli d’Italia, al prossimo Consiglio comunale, presenterà una Mozione per far istituire questa nuova norma. “La nostra è una “battaglia” di civiltà ed è coerente c ...