Istat, crisi economica: 73mila imprese chiuse. Confcommercio: “Nel 2020 sparite 240mila imprese” (Di lunedì 28 dicembre 2020) A metà novembre il 68.9% delle imprese italiane ha dichiarato di essere in piena attività, il 23.9% di essere parzialmente aperte, mentre il 7.2% ha dovuto abbassare le saracinesche. Si tratta di circa 73mila imprese, ovvero il 4% dell’occupazione totale. Di queste l’1.7%, circa 17mila imprese, prevedono di non riaprire più. Sono i dati resi noti dall’Istat nella rilevazione “Situazione e prospettive delle imprese imprese nell’emergenza sanitaria Covid-19”. Un’indagine effettuata tra il 23 ottobre e il 16 novembre su un campione di 1.019.786 imprese con più di tre lavoratori. I dati di Confcommercio Stime ancora più cupe secondo ... Leggi su italiasera (Di lunedì 28 dicembre 2020) A metà novembre il 68.9% delleitaliane ha dichiarato di essere in piena attività, il 23.9% di essere parzialmente aperte, mentre il 7.2% ha dovuto abbassare le saracinesche. Si tratta di circa, ovvero il 4% dell’occupazione totale. Di queste l’1.7%, circa 17mila, prevedono di non riaprire più. Sono i dati resi noti dall’nella rilevazione “Situazione e prospettive dellenell’emergenza sanitaria Covid-19”. Un’indagine effettuata tra il 23 ottobre e il 16 novembre su un campione di 1.019.786con più di tre lavoratori. I dati diStime ancora più cupe secondo ...

