Israele | Turchia | Emirati Arabi Uniti Vi spiego il nuovo triangolo geopolitico

(Di lunedì 28 dicembre 2020) In un mondo distratto dalla pandemia da Covid-19, dalle elezioni presidenziali americane e dalla Brexit, negli ultimi mesi dell’anno che si avvia a conclusione la geopolitica ha registrato importanti spinte evolutive destinate, probabilmente, a cambiare in modo radicale gli assetti del Medio Oriente e delle sue propaggini asiatiche. I principali protagonisti di questi cambiamenti si sono combattuti con le armi e con le parole per settant’anni ma, con un’inaspettata manifestazione di realismo politico e strategico, usando i canali riservati della “back bench diplomacy” hanno realizzato una svolta che non è azzardato definire di portata storica.e le nazioni più importanti del mondo arabo-musulmano dopo decenni di conflitto hanno non soltanto avviato un dialogo politico-diplomatico, impensabile fino a pochi mesi fa, ma anche una serie di operazioni combinate con ...