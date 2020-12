Israele, muore dopo il vaccino anti-Covid: "Nessuna correlazione" (Di lunedì 28 dicembre 2020) Un uomo di 75 anni è morto in Israele per un attacco di cuore dopo che gli era stato somministrato il vaccino anti-Covid della Pfizer . Lo ha annunciato il ministero della Salute dello Stato ebraico,... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 28 dicembre 2020) Un uomo di 75 anni è morto inper un attacco di cuoreche gli era stato somministrato ildella Pfizer . Lo ha annunciato il ministero della Salute dello Stato ebraico,...

