Israele, anziano muore dopo somministrazione vaccino anti-Covid (Di martedì 29 dicembre 2020) Un anziano in Israele è morto per un attacco di cuore dopo che gli era stato somministrato il vaccino anti-coronavirus della Pfizer. Lo ha annunciato il ministero della Salute dello stato ebraico. "Un uomo di 75 anni del nord del Paese, che aveva patologie cardiache e oncologiche e aveva avuto diversi attacchi di cuore in passato, è stato vaccinato questa mattina ed è morto a casa subito dopo la vaccinazione", ha spiegato il ministero in un comunicato. "Partecipiamo al dolore della famiglia", ha sottolineato il direttore generale del ministero della Sanità, Chezy Levy. Le autorità preposte hanno istituito una commissione speciale per esaminare l'incidente. "Il controllo iniziale non ha rilevato una connessione tra l'accaduto e il vaccino, la campagna di vaccinazione continua come previsto", ha aggiunto il ministero.

