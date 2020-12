MediasetTgcom24 : Israele, anziano muore dopo il vaccino anti-Covid: 'Nessuna correlazione' #Coronavirus - g_bonincontro : RT @MediasetTgcom24: Israele, anziano muore dopo il vaccino anti-Covid: 'Nessuna correlazione' #Coronavirus - sandromerg : RT @MediasetTgcom24: Israele, anziano muore dopo il vaccino anti-Covid: 'Nessuna correlazione' #Coronavirus - G_A_V_76 : RT @MediasetTgcom24: Israele, anziano muore dopo il vaccino anti-Covid: 'Nessuna correlazione' #Coronavirus - Aledacasa63 : RT @MediasetTgcom24: Israele, anziano muore dopo il vaccino anti-Covid: 'Nessuna correlazione' #Coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Israele anziano

Le autorità hanno istituito una commissione speciale per esaminare l'episodio. Il 75enne soffriva di patologie cardiache e oncologiche ...Il 27 inizieranno le vaccinazioni in tutta l’Ue, mentre in altri Paesi sono già cominciate. Intanto, in Argentina è arrivato lo Sputnik, in Brasile il cinese Sinovac ...