Iscro, la nuova indennità per le partite Iva: come funziona e chi può chiederla (Di lunedì 28 dicembre 2020) L'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (Iscro) introdotta dalla Legge Bilancio richiede una serie di requisiti. Vediamo come funziona. I titolari di partita Iva hanno un nuovo ammortizzatore sociale. Introdotto dalla Manovra 2021, Iscro è l'acronimo di "indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa". Il provvedimento è sperimentale e resterà in vigore dal 2021 al 2023. Nell'arco del trienno i cittadini potranno ricorrere all'Iscro una sola volta. Il contributo stabilito, che non concorre alla formazione del reddito, è pari a un importo compreso tra 250 e 800 euro mensili e sarà erogato direttamente dall'Inps. I soldi potranno essere incassati per non più di sei mesi, perciò l'importo massimo che si potrà ottenere ...

