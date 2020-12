"Io malato oncologico. Tu come fai a guardarti allo specchio?": vaccino "rubato", Calderoli annienta Vincenzo De Luca (Di lunedì 28 dicembre 2020) Ma quali anziani? Ma quali Rsa? Ma quali operatori sanitari? Prima di tutti loro, prima di chi ne ha davvero bisogno, in lista per il vaccino c'è (o meglio, c'era) Vincenzo De Luca. Che come è noto, scatenando un fiume di polemiche, il siero se lo è già fatto iniettare, ieri, domenica 27 dicembre, nel vax-day all'ospedale Cotugno di Napoli. Insomma, il governatore salta la fila. E lo rivela, come a voler dare un messaggio positivo. Che invece era tutt'altro. Era, quel messaggio, il simbolo di una certa politica che fa valere, sempre, i suoi privilegi. Anche in tempo di pandemia. E il gesto di De Luca, tra le migliaia di critiche che ha catalizzato, ha scatenato anche il leghista Roberto Calderoli. Il punto è che il leghista e vicepresidente del Senato è paziente ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 dicembre 2020) Ma quali anziani? Ma quali Rsa? Ma quali operatori sanitari? Prima di tutti loro, prima di chi ne ha davvero bisogno, in lista per ilc'è (o meglio, c'era)De. Cheè noto, scatenando un fiume di polemiche, il siero se lo è già fatto iniettare, ieri, domenica 27 dicembre, nel vax-day all'ospedale Cotugno di Napoli. Insomma, il governatore salta la fila. E lo rivela,a voler dare un messaggio positivo. Che invece era tutt'altro. Era, quel messaggio, il simbolo di una certa politica che fa valere, sempre, i suoi privilegi. Anche in tempo di pandemia. E il gesto di De, tra le migliaia di critiche che ha catalizzato, ha scatenato anche il leghista Roberto. Il punto è che il leghista e vicepresidente del Senato è paziente ...

